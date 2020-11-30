Симферополь, , 17:48 — REGNUM Признательные показания дал обвиняемый по уголовному делу о ДТП, которое произошло летом 2020 года на трассе «Таврида» в Крыму, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополе 30 ноября. Обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проходит индивидуальный предприниматель.

Аварии в Крыму на трассе Таврида (с) Следственный комитет РФ

Авария произошла утром 31 июля на участке трассы «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315CDI, ехавший из Краснодара в Симферополь, совершил столкновение с КамАЗ. В результате аварии на месте погибли восемь пассажиров микроавтобуса и водитель, девять пассажиров получили травмы.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на Mercedes-Benz Sprinter 315CDI под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района. Днем 30 июля микроавтобус выехал в Краснодарский край, в 02:00 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения.

«Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем. Более того, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла свыше 100 км/ч при допустимой 90 км/ч», — уточнили в СК.

Организатор перевозки отправлен под стражу по ходатайству следствия. Фигурант уголовного дела сообщил следствию, что своим решением отправил в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха свыше 16 часов.