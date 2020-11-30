Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Главный врач Красноуфимской районной больницы (Свердловская область) Дмитрий Новосёлов ушёл из жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Новосёлов скончался на 54-м году жизни 30 ноября 2020 года после продолжительной болезни.

«Требовательность, целеустремлённость, внимательность Дмитрия Викторовича помогали качественному решению сложных вопросов, профессиональному развитию сотрудников и здоровым отношениям в коллективе», — сообщили в минздраве.

Под руководством врача работало более 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался врач-хирург Юрий Мансуров. Его посмертно наградили орденом Пирогова.

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