Аргаяш, Челябинская область, , 17:36 — REGNUM В Аргаяшском районе Челябинской области найдены финансовые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной Контрольно-счётной палаты.

В частности, ревизоры обнаружили там нецелевое использование бюджетных денег, а также безрезультатные и избыточные расходы. Также выявлены нарушения, которые повлекли недопоступление неналоговых доходов в бюджет, нарушения бюджетного законодательства и законодательства о бухучёте.

Ревизия проводилась за период с 1 января 2019-го по 30 июня 2020 года. Главе Аргаяшского района и руководителям сельских поселений уже направлены представления и предписания. Копия отчёта направлена также в СКР и прокуратуру.