Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге власти решают судьбу новорожденного младенца, чьи мать, бабушка и дедушка в ноябре в течение нескольких дней умерли от COVID-19. На опеку над ребенком, который остался наследником дорогостоящей петербургской недвижимости, претендуют двоюродная тетя из Мордовии, а также предполагаемый биологический отец. Об этой тяжелой ситуации 30 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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По данным издания «Фонтанка», 36-летняя мать малыша была на 32-й неделе беременности, когда вместе со своими родителями, 64-летним отцом и 61-летней матерью, заболела COVID-19. Сначала вирус унес жизнь дедушки ребенка, который лечился после операции. Затем, 8 ноября, скончалась мать мальчика, которая была подключена к аппарату ИВЛ, но жизнь самого малыша врачам удалось спасти. Спустя еще четыре дня из жизни ушла и бабушка младенца.

В результате мальчик остался без единого близкого родственника, а об отце ребенка до произошедшей трагедии никто ничего не знал. Однако после того, как стало известно о гибели женщины, предполагаемый отец обратился в органы опеки. Туда же поступило письмо и от двоюродной тети малыша, которая проживает в Мордовии (там же похоронили умерших в Петербурге родственников).

Как отметили в аппарате уполномоченного, в настоящий момент мальчик, которому перед смертью мать успела дать имя Кирей, остается в реанимационном отделении Детской городской больницы.

«Состояние стабильно-тяжелое, есть положительная динамика. В случае сохранения сложившейся тенденции ребенок может оставаться под наблюдением врачей еще не менее трех недель», — отметили в пресс-службе.

В аппарате омбудсмена уточнили, что органы опеки дают положительную характеристику в отношении предполагаемого биологического отца. Однако двоюродная тетя направила в их адрес заявление с просьбой предоставить больше времени на установление его отцовства.

«На данный момент оба заявителя поддерживают между собой связь. В случае иного развития ситуации органами исполнительной власти подготовлено место для помещение мальчика в дом ребенка», — подытожили в аппарате омбудсмена.

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