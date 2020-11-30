Иваново, 30 ноября 2020, 17:10 — REGNUM В 11 раз выросла заболеваемость пневмонией в Ивановской области в ноябре 2020 года по сравнению с 2019-м годом, и рост продолжается. Данные 30 ноября на брифинге привёл глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Врач смотрит на результаты компьютерной томографии
Врач смотрит на результаты компьютерной томографии
Minzdrav.gov.ru

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За неделю число заболевших пневмонией в регионе по сравнению с предыдущей неделей выросло на 2,6%. С 16 по 22 ноября медики выявили 1205 случаев заболевания пневмонией, с 23 по 29 ноября число заболевших составило 1297 человек.

«Из тревожных тенденций отмечу увеличение постановки диагноза пневмонии в субботу более чем на 26%. Эта ситуация несколько настораживает. Напомню, что максимальный темп прироста у нас был 36%», — сказал Фокин.

Также Фокин отметил рост заболеваемости COVID-19 среди людей с патологиями эндокринной системы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе также фиксируют высокую смертность среди пациентов с COVID-19 в возрасте старше 65 лет. На эту категорию сегодня приходится 29,5% всех пациентов ковид-госпиталей.