Село Еткуль, Челябинская область, , 17:08 — REGNUM В Еткульском районе Челябинской области арестован сотрудник полиции из Нижневартовска (Югра). Решение вынес местный суд.

Арест U.S. Department of Defense

Под стражу его отправили на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 22 ноября. Полицейский из Нижневартовска допустил столкновение с другим автомобилем. Одна из пассажирок получила травмы и несколько дней провела в коме, после чего скончалась.

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