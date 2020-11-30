Курск, , 17:00 — REGNUM В Курске завод «Экотекс» проверят специалисты центрального аппарата Росприроднадзора из Воронежской, Липецкой и Белгородской областей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 30 ноября рассказал замгубернатора Алексей Смирнов.

В выходные 28 и 29 ноября куряне вновь жаловались на выбросы с завода. По словам председателя комитета природных ресурсов Курской области Константина Полякова, на заводе запускали третью сушильную машину. Включали оборудование на заводе только по ночам и утром — после обеда, когда с проверкой на завод прибывали чиновники, сушильные машины уже не работали.

В ходе проверки, которая должна состояться на текущей неделе, будут произведены замеры на третьей сушильной машине.

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