Иваново, , 16:58 — REGNUM В Ивановской области фиксируют высокую смертность среди пациентов с коронавирусом старше 65 лет, данные привёл 30 ноября на брифинге руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

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Как отметил Фокин, вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе от 65 лет составляет 75%.

«В группе пациентов старше 75 лет рост летальных случаев просто драматический. 90% случаев смерти в этой возрастной группе сейчас либо коронавирус, либо обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса», — сказал Артур Фокин.

Глава облздрава призвал жителей максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности, прежде всего, масочный режим.

На 30 ноября в Ивановской области подтверждено 15 823 случая заражения коронавирусом, выздоровели 11 215 пациентов, 247 человек скончались.

В стационаре находятся 2219 человек, в том числе на койках с кислородом — 1377 человек. На аппаратах ИВЛ — 75 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 338 коек.