Всеволожск, Ленинградская область, , 16:50 — REGNUM Первыми на помощь жильцам верхних этажей жилого дома во Всеволожске (Ленинградская область), где накануне вечером прогремел сильный взрыв, пришли несколько мужчин. Автор видеоролика, который был сделан на смартфон, обходил соседей и призывал жильцов покинуть квартиры, а также принимал участие в тушении пожара.

На видео, выложенном в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети «ВКонтакте», видно как автор видео Федор У. обходит этажи дома, которые завалены выбитыми стеновыми панелями, плиткой, осколками стекла и металлическими листами. Мужчина вместе с другими жильцами призывает соседей скорее покинуть свои квартиры.

«Выходите, пожалуйста, а то не успеете!», — призывает жителей многоквартирного дома мужчина.

Обойдя соседей, автор ролика вместе с другими жителями дома зашли в квартиру, где прогремел взрыв. Мужчины увидели «разбомбленное» взрывной волной помещение и огонь, охвативший часть квартиры со стороны улицы. После чего очевидцы начали таскать воду в канистрах, в ведрах, а затем тушить огонь из пожарного гидранта не дожидаясь приезда пожарных и спасателей.

Напомним, взрыв произошел около половины десятого вечера 29 ноября в квартире на 12-м этаже в Южном микрорайоне Всеволожска. Из здания эвакуировали 34 человека. После взрыва за медпомощью обратился один ребенок, после осмотра врачами его вернули родителям.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ — «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

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Причину ЧП на данный момент не установили, однако известно, что квартира сдавалась в аренду, дом не газифицирован. В настоящий момент от жильцов полностью освобождён 12-й и 11-й этажи и половина 10-го этажа. Для жителей подготовлены места в гостиницах, но пока обратилось за ними всего два человек. Всеволожский район готов выделить пострадавшим при взрыве по 20 тысяч рублей.

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