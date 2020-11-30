Уфа, , 17:19 — REGNUM Перевозчика оштрафовали за отказ в проезде слепому мужчине с собакой-поводырем в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городе Стерлитамак в сентябре текущего года водитель автобуса, который осуществлял перевозку граждан, отказал инвалиду в проезде из-за собаки. Вместе с тем, согласно законодательству РФ, перевозчик обязан оказывать услуги пассажирам-инвалидам по зрению с собакой — проводником.

По данному факту в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ. В результате перевозчик был оштрафован.

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