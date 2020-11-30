Москва, , 16:37 — REGNUM

В понедельник, 30 ноября, в информационном агентстве ТАСС прошла онлайн пресс-конференция, посвященная народному голосованию конкурса «Доброволец России — 2020», проектам финалистов, распределению грантового фонда и развитию волонтерского движения в целом. «Доброволец России» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В этом году всего в различные добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов двухсот тысяч волонтеров со всей России В юбилейный год на конкурс «Доброволец России» было подано 53 219 инициатив по 14 конкурсным номинациям — это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. В четвертьфинал вышли 13 208 инициатив. В этом году почти 1500 проектов на конкурсе «Доброволец России» были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам. Финальный подсчет голосов мы проведем до 3 декабря, а уже 4 и 5 числа состоится онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню добровольца. В рамках него страна узнает, кто же в этом году станут победителями конкурса «Доброволец России». Общий грантовый фонд конкурса, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей. Участники, которые одержат победу в категории «Старше 18 лет», получат гранты до 2 миллионов на реализацию своих проектов, а в категории «от 14 до 17 лет» — до 500 тысяч рублей», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что народное голосование за волонтерские инициативы проходило с 20 октября по 13 ноября. По сравнению с прошлым годом, когда за проекты участников было отдано 48 тысяч голосов, в 2020-м голосование проходило более активно — всего в этом году было отдано 84 597 голосов.

Активнее всего россияне поддерживали проекты в следующих номинациях:

«Помощь животным» (проекты, направленные на защиту прав животных) — 9925 голосов

«Вокруг меня» (необычные, но эффективные варианты благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии) — 8983 голосов

«Помощь детям» — 10 431 голосов. Авторы инициатив в этой номинации представили проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации.

В финал конкурса в этом году вышли 210 проектов. Одним из финалистов стал Дмитрий Баженов с проектом «Пульсация» о донорстве крови среди сотрудников атомной промышленности.

«Тем, кто еще не попробовал себя в роли волонтера, обязательно стоит это сделать. Сейчас созданы для этого все условия. Даже если у человека всего час свободного времени в неделю, этого хватит для занятий волонтерством. Для меня волонтерство — прежде всего, эмоции, возможность помогать и видеть отклик, улыбки людей. Это настолько вовлекает, что я не представляю себя без волонтерства. Это образ жизни. Быть волонтером — круто», — поделился Дмитрий Баженов, финалист конкурса «Доброволец России — 2020».

Добровольческому движению в стране сегодня уделяется особое внимание, в том числе молодежь поддерживают на законодательном уровне. Недавно Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «О молодежной политике». При этом молодежь до 25 лет составляет более 50% всех волонтеров страны.

«Добровольческому движению в стране сегодня уделяется особое внимание, в том числе молодежь поддерживают на законодательном уровне. Это федеральный проект «Социальная активность»: конкурс «Регион добрых дел» направлен на финансирование волонтерских центров в регионе, на что выделяется около 250 млн рублей. Реализуется Программа повышения мобильности волонтеров Российской Федерации, осуществляется поддержка портала DOBRO.RU и многое другое. В федеральных округах, например, проводятся окружные добровольческие форумы. Сейчас в первом чтении принят законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». В него вошла статья о поддержке молодежного добровольческого движения. Сейчас мы активно участвуем в обсуждении этого законопроекта, к чему призываем активистов и общественных деятелей. Стартовавшая в этом году Акция #МЫВМЕСТЕ — это показатель того, что добровольчество является ничем иным, как новым выражением духовно-нравственных ценностей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Согласно опросу, проведенному АНО «Национальные приоритеты», 81% респондентов считают, что волонтеров стало намного больше. В то же время в России из 140 247 зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций лишь 265 участвует в реализации национальных проектов. Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина анонсировала новый сервис Добро. Навигатор, который поможет привлекать больше волонтерских организаций к реализации нацпроектов. Он позволит НКО найти все меры поддержки, которые государство, частные фонды и представители бизнеса оказывают на федеральном и региональном уровнях.

Сейчас 1,9 млн волонтеров зарегистрированы на портале DOBRO.RU. Более 163 083 тысячиз них задействованы во всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они обрабатывают поступившие заявки, доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

«За последний год интерес к волонтерской деятельности многократно возрос. На портале DOBRO.ru в 2020 рекордный рост регистраций — 709 тысяч человек, а обучение в Добро. Университете прошли более 153 тысяч, что в 4 раза больше, чем в 2019 году. Всего на портале зарегистрировано 7 миллионов волонтерских часов, из них более половины — 4,4 миллиона зарегистрировано в 2020 году», — поделился председатель совета Ассоциации волонтерских центров и член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

В рамках празднования Международного дня добровольца (волонтера) 4−5 декабря пройдет онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ, где будут объявлены имена победителей конкурса «Доброволец России — 2020». Основная тема марафона: «Взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов». Участников марафона ждут челленджи, мастер-классы, истории успеха победителей конкурса прошлых лет, лайфхаки от волонтеров, «Орел и решка» «по-волонтерски», звездные гости и много сюрпризов.