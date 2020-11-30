Севастополь, , 16:37 — REGNUM Режим повышенной готовности в Севастополе продлён до 15 января. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности внесены 27 ноября, документ опубликован 30 ноября на сайте правительства Севастополя.

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В соответствии с документом, с 20 декабря в Севастополе запрещено «проведение новогодних культурно-массовых мероприятий («новогодних ёлок») на территории общественных городских площадей, домов культуры, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в образовательных учреждениях. Исключением могут стать утренники в отдельных классах без присутствия родителей.

Также в регионе запрещено проведение любых массовых мероприятий — банкетов, корпоративов и т.д. в заведениях общественного питания и в местах размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, за период пандемии в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 4346 человек, выздоровели 3789 человек, 120 пациентов скончались. В стационарах лечение от COVID-19 продолжают 162 человека, 249 лечатся амбулаторно.