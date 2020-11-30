Уфа, , 17:11 — REGNUM Информацию о травле отца первоклассницы за отказ сдавать деньги на школьные нужды проверяют в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным сведениям, осенью текущего года в школе № 105 города Уфы между родителями учеников первого класса произошел конфликт, причиной которого стало требование председателя родительского комитета этого класса сдать деньги для покупки проектора.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверят данную информацию и дадут оценку соблюдения требований законодательства об образовании.

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