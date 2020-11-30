Белгород, , 16:40 — REGNUM Почти 300 тысяч рублей обязали выплатить юриста жительнице Белгородского района Белгородской области. Мужчина представлял интересы клиентки в суде, и выиграв дело, присвоил себе сумму возмещения, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе областного суда.

Женщина в 2018 году попала в ДТП, её автомобиль подлежал ремонту. Мастер, который осматривал машину, предложил ей обжаловать действия страховой компании по невыплате страхового возмещения после аварии, а для представления интересов женщины в суде порекомендовал своего знакомого юриста. Автолюбительница заключила с юристом договор на оказание услуг, оформила на его имя доверенность с правом предъявления исполнительного листа и получения присуждённых денежных сумм и весь пакет документов передала защитнику через автомастера. При этом с юристом она лично не встречалась.

Суд взыскал в пользу женщины 295 тыс. 349,37 рубля, страховая компания перечислила средства на банковские реквизиты представителя юриста, который перевел их на счета семьи автослесаря. Затем юрист подал в суд иск, в котором просил признать договор об оказании юридических услуг с автолюбительницей недействительным и установить факт его договорных отношений с мастером, поскольку именно по его просьбе юрист обратился в суд с иском от имени женщины, а также просил обязать слесаря вернуть деньги истице.

Суд подтвердил, что юрист прибегнул к неосновательному обогащению, а автолюбительница и мастер не заключали между собой никаких договоров. И обязал поверенного выплатить истице сумму возмещения.