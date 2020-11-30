Варшава, , 16:30 — REGNUM Заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин заявил, что до конца текущего года польские деятели культуры и искусства получат из Фонда поддержки культуры 400 миллионов злотых (106 миллионов долларов США) в общей сложности. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Уверяю вас, что до конца года будет выплачено 400 миллионов злотых для танцевальной, театральной и музыкальной индустрии. Мы хотим сделать это как можно скорее», — подчеркнул замминистра.

По словам Селлина, всего помощь в связи с пандемией коронавируса получат порядка 2,1 тысяч коллективов и организаций в сфере театра, музыки и танцев. Средства будут распространяться через Театральный институт и Институт музыки и танца.