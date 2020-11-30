Липецк, , 16:26 — REGNUM В Липецке после осенних каникул все 64 школы возобновили занятия в очной форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 30 ноября.

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На дистанционном обучении находятся пять классов из пяти школ, в которых учатся 140 человек. В этих классах заболеваемость ОРВИ среди учеников превысила 20%. Возобновить занятия в обычном режиме они планируют через неделю.

При этом родителям дали возможность по желанию перевести своих детей на дистанционное обучение. Этой возможностью воспользовались более 200 человек.

По данным городского департамента образования, число заболевших среди учеников не превышает 5%, среди учителей — 6,4%.

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