Майкоп, , 16:22 — REGNUM Количество зарегистрированных в Адыгее случаев заражения коронавирусом нового типа, по данным на 10:00 30 ноября, достигло 8145. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 96 человек, сообщил региональный минздрав.

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Согласно официальной статистике, в ноябре показатели распространения коронавируса в Адыгее оказались самыми высокими с начала пандемии. Если до начала текущего месяца суточный прирост в республике ни разу не достигал 70 случаев заражения, то с 4 ноября он ни разу не опустился ниже этой отметки. Более 90 носителей инфекции в регионе вываляют третий день подряд.

К настоящему времени в Адыгее выздоровели 6578 человек с подтвержденным COVID-19 (+58 за сутки), на лечении находятся 1502 инфицированных. Скончались в республике 65 пациентов с коронавирусом, два последних случая летального исхода были зафиксированы 27 ноября.

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