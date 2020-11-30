Краснодар, , 16:20 — REGNUM Центр управления регионом официально заработал в Краснодаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. В открытии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«Ежегодно в администрацию края поступает более 100 тысяч обращений. Кроме того, свыше 40 тысяч жалоб мы отрабатываем в социальных сетях. ЦУР должен не просто обратить внимание на проблему, но и помочь оперативно ее решить. А также работать на предупреждение проблемных ситуаций, вовремя фиксировать предпосылки к ним», — сказал Вениамин Кондратьев.

Центр управления регионом призван с помощью мониторинга информационного пространства в оперативном режиме обрабатывать сообщения и обращения граждан, для последующей передачи ответственным органам власти. Взаимодействовать центр управления регионом с гражданами будет в том числе социальные сети, мессенджеры. Цель работы ЦУР — улучшить взаимодействие органов власти с гражданами, обеспечить скорейшее реагирование на обращения.

ЦУР работает по восьми направлениям — здравоохранение, образование, транспорт, дороги, энергетика, ЖКХ, ТКО и социальная защита. Обеспечивать деятельность ЦУР будут сотрудники отраслевых органов региональной власти, а также специалисты федерального координатора АНО «Диалог». Так, за последние три дня в соцсетях поступило много жалоб от жителей об отсутствии воды в посёлке Южный Усть-Лабинского района. Несколько дней назад сломалось оборудование, обеспечивающее работу водонапорной башни. По поручению Вениамина Кондратьева из резервного фонда Краснодарского края на решение проблемы направят необходимую сумму.

Отметим, что Центры управления регионом по поручению президента РФ Владимира Путина должны заработать в регионах до 1 декабря 2020 года.