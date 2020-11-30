Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционную форму обучения переведены 153 класса в 75 школах города. Об этом 30 ноября сообщили в городском комитете по образованию.

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"Это 0,76% от общего количества классов в городе», — уточнили в ведомстве.

Количество школьников, находящихся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения, на сегодня составляет 13 701 человек.

Отметим, в конце прошлой недели на «дистанционке» находились 118 классов в 60 школах, а на смешенном формате обучения — 13 154 человека.

Кроме того, в в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 11 групп в девяти детских садах.

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