Владимир, , 16:12 — REGNUM Во Владимирской области до 29 декабря продлён запрет нахождения лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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До 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных комплексов. Разрешена работа «развлекательных аппаратов» при условии регулярной дезинфекции и размещения на расстоянии не менее 1,5 метра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до 29 декабря в регионе запретили проводить дискотеки, караоке и конкурсы в заведениях общепита.

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