Владимир, , 16:07 — REGNUM Во Владимирской области до 29 декабря кафе и рестораны не могут проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

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Дополнительные ограничения ввели из-за роста заболеваемости COVID-19.

Также до 29 декабря фуд-корты в торговых центрах и ТРК могут работать при обеспечении дистанции не менее 1,5 метра между посетителями, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя, одновременного присутствия не более 50% посетителей с понедельника по пятницу и не более 30% — в субботу и воскресенье.

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