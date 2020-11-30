Москва, , 16:04 — REGNUM Следствие ходатайствует перед судом о заочном аресте для двоих подозреваемых в покушении на начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом 30 ноября сообщила пресс-секретарь Басманного суда города Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемых Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По словам представителей Басманного суда, оба фигуранта дела в настоящее время объявлены в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на главу Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева было совершено в январе 2019 года. Машину, в которой ехал сотрудник МВД и его коллеги, обстреляли, при этом был ранен водитель, сам начальник отдела не пострадал. Однако злоумышленники довели задуманное до конца уже в ноябре того же года, расстреляв его вместе с братом в Москве.

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