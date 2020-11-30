Красногорск, , 16:25 — REGNUM Уровень вакцинации жителей Подмосковья от гриппа составляет 75% от установленного плана. Об этом 30 ноября сообщило министерство здравоохранения Московской области.

Помимо учреждений здравоохранения, граждане могут вакцинироваться на предприятиях и в образовательных учреждениях. Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС.

«Всего в регионе провакцинировались почти 3,4 миллиона человек, это 75% от плана», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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