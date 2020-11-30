Челябинск, , 15:54 — REGNUM В Челябинске ёлочные базары начнут работу 15 декабря. Об этом вице-мэр Надежда Рыльская заявила на совещании.

По её словам, места для таких ярмарок определят городской комитет по управлению имуществом и районные администрации. А организаторам торговли предстоит соблюдать правила благоустройства.

Также проверяющие будут следить за законностью торговли и пресекать незаконные ярмарки. Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие новогодние праздники пройдут в условиях пандемии коронавируса.