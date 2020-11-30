Лондон, , 15:54 — REGNUM В Великобритании мужчина во время отлива нашёл в бухте останки неизвестного существа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что найденный скелет напоминает человеческий позвоночник с «плавником». Мужчины выложил фотографию в сеть, многие в шутку предположили, что это может быть русалка.

«Скорее всего, неподалеку нашли кости единорога, на котором она (русалка) ехала», — пошутил один из пользователей.

«В 2020-м все возможно», — отметила другой пользователь.

Археолог в комментарии порталу предположил, что это могут быть останки овцы, козы или косули.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте палеонтологи обнаружили на севере Канады останки доисторической рыбы с сохранившимися в скелете плавников пальцами. Ученые считают, что найденная рыба могла ползать по мелководьям и даже вставать на плавники.

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