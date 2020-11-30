Мытищи, Московская область, , 15:54 — REGNUM В Подмосковье начались поиски медведя-шатуна (не впавшего в зимнюю спячку — прим. ИА REGNUM). Об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее зверь был замечен неподалеку от города Мытищи — в поселении Федоскино и в микрорайоне Луговая. Отмечается, что за последние десятилетия медведи ещё ни разу не подходили так близко к населённым пунктам Подмосковья.

Поиски дикого зверя специальной бригадой с обученной собакой не увенчались успехом. Поэтому решено было прибегнуть к другому методу — установить фотоловушки и приманки. В случае поимки медведя-шатуна, его планируется разместить на базе Фонда защиты животных и ввести в спячку. Затем, к весне зверя планируют выпустить в лесной зоне, в удаленных границах Московской области

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