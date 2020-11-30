Челябинск, , 15:39 — REGNUM В Челябинске владельцы двух баров заплатят штрафы за нарушения правил режима повышенной готовности. Об этом сообщает Центральный райсуд города.

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Решения были вынесены 27 ноября. Факты нарушений были установлены сотрудниками полиции на видеокамеры. На нарушителей составили протоколы и направили их в суд. В итоге каждый из бизнесменов заплатит 30 тыс. рублей. Правда, решения пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Как сообщало ИА REGNUM, также санкциям подвергся один из ресторанов. Его закрыли на 30 суток.