Москва, , 15:31 — REGNUM Предложение заварить мусоропроводы во всех жилых домах вряд ли возможно осуществить в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Во-первых, едва ли удастся достичь согласия всех граждан на ликвидацию мусоропроводов. Даже если будет получено согласие жильцов какого-то дома, никто не гарантирует, что через какое-то время кто-то не проявит инициативу и не станет частично открывать мусоропроводы, куда снова будут выбрасывать мусор.

И если жителям верхних этажей ещё может быть всё равно, то жителям нижних станет невыносимо, так как в мусоропроводе возле их квартир снова будет скапливаться мусор, появится неприятный запах и всякая живность.

Во-вторых, неясно, как решить вопрос с людьми, которые не выходят из дома совсем: пожилые, инвалиды. Зачастую они по квартире передвигаются с трудом, и в лучшем случае могут дойти до мусоропровода, но вряд ли дойдут до места сбора отходов на улице, а значит, для них мусоропровод надо оставить.

Но, главное — ликвидация мусоропроводов не гарантирует, что население станет заниматься раздельным сбором отходов. Вряд ли что-то помешает отдельным гражданам выбрасывать отходы, к примеру, следующим образом: выбрасывается стеклянная банка с трещиной, куда будут налиты остатки испортившегося борща, а, чтобы ёмкость зря не пропадала, в неё будут напиханы ещё картонная и пластиковая упаковка.

И в какой контейнер раздельного мусора это пойдёт? Что-то подсказывает, что будет выбран просто ближайший контейнер, а кто будет разбирать содержимое, выбрасывающего вряд ли будет волновать.

Да, возможно, работа мусоропроводов должна быть ограничена, но властям нужно вести и информационную и разъяснительную работу для населения, чтобы показать важность раздельного сбора отходов и его пользу для всех», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах.

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