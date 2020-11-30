Самара, , 15:34 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 67-летний и 73-летний мужчины и 62-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 73-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончалась 61-летняя женщина. Всего по области была зафиксирована смерть 417 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в регионе было выявлено 254 случая заражения коронавируса. А всего было зарегистрировано 22 355 случаев заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в Самарской области справились с инфекцией 70 человек, а всего выздоровели 19 866 человек.

Согласно данным на 29 ноября в регионе был выявлен 251 случай заражения коронавирусом.

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