Берлин, , 15:27 — REGNUM Жюри общества немецкого языка в Висбадене назвало Corona-Pandemie («коронавирусная пандемия») словом 2020 года. Об этом 30 ноября говорится в сообщении общества.

Корона (сс) Fridolin freudenfett

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»Как и ожидалось, словом 2020 года стала «коронавирусная пандемия», — говорится в сообщении. — Это сложное слово называет доминирующую почти на протяжении всего года тему».

Отмечается, что в список самых употребляемых слов также вошли «локдаун», аббревиатура AHA («дистанция, гигиена, маска»), «матч при пустых трибунах», а также форма прощания «Будьте здоровы», пишет RT.

Как сообщало ИА REGNUM, термин «локдаун» (lockdown), который обозначает режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за пандемии коронавирусной инфекции, назван словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary.

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