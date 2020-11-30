Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:25 — REGNUM Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области провели проверку детского сада в Переславле-Залесском. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального детского омбудсмена.

Детский сад в Переславле Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Проверка проводилась по обращению родителей воспитанников детского сада «Звездочка». Помещения дошкольного учреждения требуют немедленного ремонта.

«При визуальном осмотре двухэтажного здания детского сада выявлены следы протечек на потолке второго этажа на стыке примыкания перекрытия к наружной стене и локальные следы протечек на потолке на стыке примыкания чердачного перекрытия к наружной стене. В местах протечек в приемных, спальнях и групповых помещениях групп, а также в рекреациях и на лестничных маршах второго этажа здания обнаружено частичное обрушение штукатурного слоя с обнажением фрагментов перекрытия», — рассказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Проверяющие установили, что в детском саду дважды делали кровлю — в 2012 и 2015 годах. Однако вода с крыши продолжает течь.

Протечка Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

«Протечка кровли продолжается, несмотря на то, что информацию о необходимости проведения экспертизы, направленной на выявление причин, и необходимость ремонта крыши в период с 2013 по 2020 года заведующая учреждения регулярно доводила до управления образования администрации г. Переславль-Залесский. Результаты проверки свидетельствуют, что состояние помещения учреждения в настоящее время требует проведения ремонта. Ненадлежащее содержания здания может представлять угрозу для здоровья несовершеннолетних», — считает Михаил Крупин.

По данным официального сайта дошкольного учреждения в «Звездочке» работают 11 групп (от ясельной до подготовительной), которые посещают 202 воспитанника.

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