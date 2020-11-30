Москва, , 15:28 — REGNUM Детей-сирот в России стало на 15% по сравнению с началом 2018 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 30 ноября на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Она отметила, что в государственном банке данных содержатся сведения о 42 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В начале 2018 года было 50 тыс. таких детей.

Голикова добавила, что за девять месяцев 2020 года в регионах выявили 30,6 тыс. таких детей, это оперативные данные. Их на 13% меньше, чем было выявлено за тот же период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова назвала лишение родительских прав основной причиной сиротства в России. Таких случаев 57%, тогда как из-за смерти родителей остаются сиротами только 24% детей.

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