Москва, , 15:11 — REGNUM Правительство Венгрии вправе применить российскую вакцину «Спутник V» для защиты населения от коронавируса. Об этом 30 ноября заявил журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, страны-члены ЕС могут закупить вакцину в рамках специальной процедуры. Однако препарат не может применяться в другой стране Евросоюза, уточнил представитель ЕК.

Кроме того, Венгрия самостоятельно несет ответственность за эффективность и безопасность применение вакцины. Он уточнил, что Европейское медицинское агентства не будет нести ответственность за вакцинацию с применением «Спутник V».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для применения вакцины на территории ЕС необходима авторизация препарата Европейским медицинским агентством.

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