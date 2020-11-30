Москва, , 15:11 — REGNUM До конца 2020 года планируется ввести шесть маршрутов для международных автоперевозок в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств государств — членов ШОС.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важнейшую роль в развитии нашего объединения играет транспортная инфраструктура», — сказал он.

Мишустин назвал первостепенной задачу по вводу до конца 2020 года шести маршрутов, предусмотренных соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

«Россия делает всё необходимое, чтобы воплотить в жизнь такие договорённости. Нужно как можно скорее найти развязки для принятия программы развития дорог ШОС, её подготовка, к сожалению, затягивается», — отметил премьер-министр.