Красногорск, , 15:04 — REGNUM В понедельник, 30 ноября в школе № 17 города Одинцово прошла пресс-конференция, посвященная старту нового проекта Российского движения школьников (РДШ) «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания». Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и известный шеф-повар Константин Ивлев представили совместный проект, который полностью меняет подход к школьному питанию и задача которого объединить на одной площадке детей, родителей, руководителей школ и экспертное сообщество и провести полную перезагрузку школьных столовых.

Предпосылкой для создания проекта стали обращения по вопросам школьного питания детей и родителей. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева представила результаты сезонных мониторингов Российского движения школьников по теме школьного питания, в которых участвовали более 3500 школьников со всей страны. В числе главных недостатков школьных столовых 47% опрошенных выделяют невкусную еду — холодную, недоваренную, недосоленную, а также обилие полуфабрикатов. Исполнительный директор РДШ подчеркнула, что тема школьного питания тесно связана с вопросами воспитания: школьники хотят принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются их напрямую, хотят возможности выбора. Это касается и возможности выбрать несколько вариантов блюд, и выбора оплаты: не везде столовая готова принимать карты. Вопрос школьных столовых напрямую связан с уважением к ребенку, с формированием культурного поведения: зачастую на столах нет салфеток, соли, сервировочных ножей. Дети готовы активно участвовать в перезагрузке школьных столовых. Уже за первую неделю регистрации на проект «Шеф в школе» подано 1500 заявок от детей, которые хотят стать РДШефами (Разборчивыми Дегустаторами Школы).

«Мы в РДШ провели опрос, чтобы выяснить, как сейчас обстоят дела в школьных столовых. Топ нелюбимых детьми блюд возглавили рыбные котлеты, гороховое пюре и жареная печенка. Сейчас, в осенний сезон самыми желанными блюдами школьники назвали овощные салаты, свежие овощи и фрукты и разнообразную выпечку. Самыми информативными для нас стали ответы на вопрос: «Что бы вы хотели изменить в столовой?». Основываясь на ответах, можно сделать интересный вывод — вопрос питания тесно связан с воспитанием. Дети хотят, чтобы к ним относились как к равным, чтобы их уважали, к ним прислушивались, чтобы они имели возможность принимать участие в решение тех вопросов, которые к ним относятся напрямую, и в первую очередь, в вопросах питания. Да, взрослые много делают, чтобы улучшить ситуацию с питанием в школах, но нужно дать возможность детям активно участвовать в этом процессе», — сказала Ирина Плещева.

Константин Ивлев представил новую концепцию школьного питания. Для детей новый формат меню привлекателен тем, что у них появится возможность выбирать на линии раздачи закуски, первое и второе из нескольких вариантов. Также среди нововведений: каши в гранулах, сезонные продукты и джемы, новые форматы сервировки и подачи блюд. Константин Ивлев провел дегустацию, на которой гости смогли не только увидеть, как будут выглядеть и подаваться блюда, но и попробовать блюда по новому меню от шефа. На линии раздачи были представлены мешочки из сыра сулугуни с зеленью, овощное соте и куриная грудка, запечённая с сыром и шпинатом, которая особенно понравилась детям.

«Наша задача — сделать еду такой, какую дети хотели бы есть. Необходимо сделать питание разнообразным, чтобы был выбор: два-три салата, несколько супов, гарниров, блюд мясо-птица и рыба или морепродукты. Только при вкусном и разнообразном питании дети перестанут перекусывать на ходу фастфудами и чипсами. Есть дети, которым по медицинским показаниям нельзя употреблять какие-либо продукты или которые по собственным убеждениям придерживаются вегетарианства, таких детей все больше, и этого нельзя не замечать. Мы предлагаем вводить в питание школьников разделение: основное меню, вегетарианское и безглютеновое. И это совсем не сложно и не бьет по финансам, говорю, как шеф-повар», — сказал Константин Ивлев.

Перезагрузка школьного питания уже началась. В начале ноября РДШ и Константин Ивлев побывали в Тимоновской школе подмосковного Солнечногорска, где вместе с главой городского округа и школьниками оценили организацию горячего питания, а также продегустировали меню, приготовленное и представленное на раздаче лично шефом.

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко отметил, что на данный момент более 7 миллионов школьников получают бесплатное здоровое горячее питание. Тема питания находится под пристальным контролем ведомства. Так, уже 1 декабря в Саранске откроется II Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях».

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев поделился итогами работы горячей линии ОНФ «Школьный завтрак» в рамках контроля запуска системы бесплатного горячего питания для учеников начальной школы по всей стране.

В ближайшее время проект «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания» распространится на разные регионы страны. Следующим регионом, куда отправится Константин Ивлев, станет Ненецкий автономный округ. Сами школьники станут РДШефами и помогут в решении проблемы горячего питания. Они будут проводить мониторинг питания в своих школах, соберут позитивный опыт работы и обозначат проблемные вопросы. Главный шеф страны предложит несколько концепций обеспечения школьным питанием, не противоречащих санитарно-эпидемиологическим нормам, и поможет наладить работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».