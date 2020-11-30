Красногорск, 30 ноября 2020, 15:04 — REGNUM В понедельник, 30 ноября в школе № 17 города Одинцово прошла пресс-конференция, посвященная старту нового проекта Российского движения школьников (РДШ) «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания». Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и известный шеф-повар Константин Ивлев представили совместный проект, который полностью меняет подход к школьному питанию и задача которого объединить на одной площадке детей, родителей, руководителей школ и экспертное сообщество и провести полную перезагрузку школьных столовых.
Предпосылкой для создания проекта стали обращения по вопросам школьного питания детей и родителей. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева представила результаты сезонных мониторингов Российского движения школьников по теме школьного питания, в которых участвовали более 3500 школьников со всей страны. В числе главных недостатков школьных столовых 47% опрошенных выделяют невкусную еду — холодную, недоваренную, недосоленную, а также обилие полуфабрикатов. Исполнительный директор РДШ подчеркнула, что тема школьного питания тесно связана с вопросами воспитания: школьники хотят принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются их напрямую, хотят возможности выбора. Это касается и возможности выбрать несколько вариантов блюд, и выбора оплаты: не везде столовая готова принимать карты. Вопрос школьных столовых напрямую связан с уважением к ребенку, с формированием культурного поведения: зачастую на столах нет салфеток, соли, сервировочных ножей. Дети готовы активно участвовать в перезагрузке школьных столовых. Уже за первую неделю регистрации на проект «Шеф в школе» подано 1500 заявок от детей, которые хотят стать РДШефами (Разборчивыми Дегустаторами Школы).
Константин Ивлев представил новую концепцию школьного питания. Для детей новый формат меню привлекателен тем, что у них появится возможность выбирать на линии раздачи закуски, первое и второе из нескольких вариантов. Также среди нововведений: каши в гранулах, сезонные продукты и джемы, новые форматы сервировки и подачи блюд. Константин Ивлев провел дегустацию, на которой гости смогли не только увидеть, как будут выглядеть и подаваться блюда, но и попробовать блюда по новому меню от шефа. На линии раздачи были представлены мешочки из сыра сулугуни с зеленью, овощное соте и куриная грудка, запечённая с сыром и шпинатом, которая особенно понравилась детям.
Перезагрузка школьного питания уже началась. В начале ноября РДШ и Константин Ивлев побывали в Тимоновской школе подмосковного Солнечногорска, где вместе с главой городского округа и школьниками оценили организацию горячего питания, а также продегустировали меню, приготовленное и представленное на раздаче лично шефом.
Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко отметил, что на данный момент более 7 миллионов школьников получают бесплатное здоровое горячее питание. Тема питания находится под пристальным контролем ведомства. Так, уже 1 декабря в Саранске откроется II Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях».
Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев поделился итогами работы горячей линии ОНФ «Школьный завтрак» в рамках контроля запуска системы бесплатного горячего питания для учеников начальной школы по всей стране.
В ближайшее время проект «Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания» распространится на разные регионы страны. Следующим регионом, куда отправится Константин Ивлев, станет Ненецкий автономный округ. Сами школьники станут РДШефами и помогут в решении проблемы горячего питания. Они будут проводить мониторинг питания в своих школах, соберут позитивный опыт работы и обозначат проблемные вопросы. Главный шеф страны предложит несколько концепций обеспечения школьным питанием, не противоречащих санитарно-эпидемиологическим нормам, и поможет наладить работу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.
В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».