Москва, , 15:00 — REGNUM Россия готова предложить партнёрам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проект банка лучших решений. Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

«Он [банк] объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры, — сказал Мишустин. — Это и социальные услуги, и сельское хозяйство, образование, здравоохранение».

Российский премьер-министр призвал партнёров по ШОС «активнее включиться в работу по наполнению этого банка».