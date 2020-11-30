Москва, , 14:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из целей стран-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) преодоление цифрового неравенства.

«Актуальная цель — преодоление цифрового неравенства», — заявил российский премьер-министр на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС.

Мишустин напомнил, что Россия «выступила с инициативой по развитию удалённых и сельских территорий государств-членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдалённых уголках наших стран».

«Первый шаг в этом направлении уже сделан, — сказал глава правительства. — На саммите утверждена соответствующая концепция, которая даёт ориентиры для дальнейшего сотрудничества».