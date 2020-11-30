Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM Протест и.о. прокурора Серова (Свердловская область) по поводу проверки школьников, отстаивающих больницу в посёлке Восточном, был вынесен из-за нарушения норм законодательства. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

В надзорном ведомстве уточнили, что полицейские ранее установили вину подростка в административном правонарушении, но привлекать к ответственности школьницу не стали, сославшись на недостижение ею возраста привлечения к административной ответственности.

«Прокуратура установила, что в этих материалах не содержится данных, которые бы указывали на виновность несовершеннолетней. Оснований говорить, что она виновна в административном правонарушении, не имеется. Раз её вины нет, то и отказано должно быть в связи с отсутствием состава правонарушения», — сказала Канатова.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление с требованием отменить незаконное постановление, добавила пресс-секретарь. «Там были нарушены нормы административного законодательства», — уточнила специалист. Кроме того, будет проведена проверка в отношении сотрудников полиции, которые «ненадлежащим образом» рассматривали данные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники проводили одиночные пикеты с призывом спасти медучреждение в посёлке Восточном. После этого свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов взял ремонт больницы под личный контроль.

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