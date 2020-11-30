Архангельск, , 14:47 — REGNUM Архангельский онкодиспансер отменил торги на закупку дорогостоящего оборудования после того, как ее ценой заинтересовались в ОНФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, учреждение объявило торги на закупкулинейного ускорителя Varian Halcyon стоимостью 228,76 млн рублей.

«Проведенный экспертами ОНФ мониторинг цен на указанный ускоритель позволил установить, что его реальная рыночная стоимость в зависимости от комплектации — в пределах 116 — 129 млн рублей», — уточнили в отделении.

Общественники обратились к руководству онкологического диспансера с просьбой приостановить закупку и обосновать начальную цену контракта. Общественники пытались понять, почему цена контракта на 100 млн рублей превысила рыночную стоимость линейного ускорителя, но руководство учреждения не смогло сразу пояснить большую разницу в цене, а затем отменило торги.

После обращения ОНФ медицинское учреждение вновь провело запрос ценовых предложений и выяснилось, что на выделенные Архангельской областью средства на реализацию национального проекта «Здравоохранение» можно приобрести не один, а два современных ускорительных комплекса: не только высоко производительный Halcyon, но и немногим уступающий ему Unique. Стоимость последнего по экспертным оценкам составляет около 95 млн руб.

После проведения торгов по поставке двух названных ускорителей заключен государственный контракт стоимостью 220,2 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Карпунов, возглавлявший министерство здравоохранения региона последние четыре года, в октябре был назначен советником губернатора региона.