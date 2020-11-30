Лондон, , 14:47 — REGNUM В Ноттингемском университете (Британия) восстановили в обучении студентку из Польши Юлию Рынкевич, которая ранее была отчислена из учебного заведения за участие в движении против абортов — «пролайф». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Студентка была отчислена еще в 2019 году, когда представители университета заявили о непригодности Юлии иметь акушерскую специальность (девушка училась на акушера-гинеколога). Причиной стало то, что будущая акушерка возглавляла группу студентов, выступающих за запрет абортов. Лишь на этом основании университет поставил под сомнение ее способность выполнять акушерскую работу.

«Отчисление тогда доказало, что в университете есть проблемы со свободой слова и убеждений. Я рада, что это позади. Меня восстановили в учебе и извинились, но я надеюсь, что впредь ни один студент не пострадает за свои убеждения и общественную активность», — сказала 25-летняя студентка.