Подгорица, , 14:45 — REGNUM Главный санитарный врач Черногории Бобан Мугоша в эфире утренней программы на TV Vijesti сообщил, что вскоре возможны новые ограничения, если кривая заражений коронавирусом в стране не пойдет на уверенный спад.

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«Когда мы смотрим на 14-дневную заболеваемость, мы видим небольшое уменьшение числа зараженных, но число активных случаев все еще очень велико, и меры не соблюдаются должным образом. Снизится ли число инфицированных и возникнет ли вероятность блокировки экономики, зависит исключительно от соблюдения этих мер», — сказал Мугоша.«Если количество инфицированных не уменьшится, я боюсь, что нам придется пойти в полную блокировку, как в первую волну», — сказал Мугоша.