Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM В Ростовской области задумались о реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Этот вопрос был поднят в ходе расширенного заседания комитета донского парламента по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.

Врач и пациент Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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«Мне и другим депутатам поступают такие обращения. Коронавирус — коварная инфекция, она бьёт по иммунитету. У излечившихся людей нередко возникает обострение хронических заболеваний. Нужно рассматривать возможность диспансеризации людей с легочными патологиями. Кроме того, остаются актуальными кадровые вопросы. Например, на момент начала пандемии в Ростовской области на 1432 терапевтических участка приходилось 932 врача-терапевта», — отметил первый заместитель председателя Заксобрания — председатель комитета по бюджету Сергей Михалёв («Единая Россия»).

ИА REGNUM напоминает, что 11 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы заявила, что у Министерства здравоохранения РФ есть спецпрограмма по реабилитации переболевших COVID-19 и пневмонией, однако она нуждается в расширении. При этом в ряде регионов уже открыты реабилитационные центры для таких пациентов.

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