Нальчик, , 14:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19 достигло 215. За прошедшие три дня скончались еще восемь жителей республики, сообщили 30 ноября в республиканском минздраве.

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Среди них трое жителей Нальчика — мужчины в возрасте 74-х и 68 лет и 72-летняя женщина, жительница города Майский в возрасте 64 лет, двое жителей селения Кахун — женщина в возрасте 79-лет и 62-летний мужчина, а также 53-летняя жительница города Терек и 84-летняя жительница села Верхняя Балкария.

Напомним, Кабардино-Балкария по числу смертельных случаев от COVID-19 занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана (948 умерших) и Ставрополья (551 погибший).

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