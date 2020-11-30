Астрахань, , 14:32 — REGNUM В Астраханской области 30 ноября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 862 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 853 человека.

Выздоровели 9619 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 257 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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