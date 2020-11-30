Курган, , 14:30 — REGNUM Депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин просит главу региона Вадима Шумкова объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Соответствующее обращение народный избранник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/id241148892

Юрий Ярушин напомнил, что 31 декабря в 2020 году на федеральном уровне является рабочим днём. Но опыт прошлых лет показывает, что на региональном уровне местами последний день уходящего года объявляют выходным с переносом на другой день.

«Поскольку в канун Нового года большинство граждан готовится к его празднованию, просим рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной день», — говорится в обращении парламентария.