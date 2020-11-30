Махачкала, , 14:29 — REGNUM Следствие предъявило обвинение троим сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики, которые заставили местного жителя оговорить себя и вымогали у него деньги за непривлечение к ответственности, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее полицейские были взяты под стражу.

По данным следствия, 1 августа текущего года обвиняемые доставили в отдел полиции в Дербенте 29-летнего местного жителя, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В отделе полицейские избили мужчину и потребовали, чтобы он признался в сбыте наркотического средства в значительном размере. В случае отказа фигуранты пригрозили подбросить ему запрещенное вещество в крупном размере, за что предусмотрено более 10 лет лишения свободы.

Потерпевший согласился, после чего один из полицейских положил сверток с наркотиком в наружный карман его брюк. Извлекли сверток обвиняемые уже в присутствии понятых. В результате на мужчину завели уголовное дело

Затем сотрудники МВД потребовали у пострадавшего 1 млн рублей за непривлечение к ответственности. В тот же день его родственники и знакомые перевели ему на карту 350 тыс. рублей, которые он снял и передал обвиняемым. После этого потерпевшего отпустили, и он обратился в правоохранительные органы.

Позже полицейских задержали и завели на них уголовное дело. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Расследование дела продолжается.

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