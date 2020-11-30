Пермь, , 14:28 — REGNUM В департаменте образования Перми и в школе №79 27 ноября прошли обыски. Оперативно-следственные мероприятий организованы в рамках расследовании дела о мошенничестве, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, уголовное дело возбуждено по факту хищения средств, выделенных на разработку проекта по капремонту здания школы. По версии следствия, разработчик техдокументации завысил стоимость работ, а МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» (структурное подразделение департамента образования) проверило проектную документацию и завизировало акты о приемке работ. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается более чем 500 тыс. рублей.

Правоохранители ищут доказательства хищения денежных средств. Ранее полиция изъяла документацию и в Административно-хозяйственной службе системы образования.