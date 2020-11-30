Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Очную форму обучения в Ростовской области необходимо сохранить. В этом убеждён главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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«Детские сады и школы в Ростовской области работают в очном режиме. Заражение педагогов и детей имеют место, но они не превышают 1% от общего количества классов и групп, и в числовом выражении это единичные случаи. Там, где выявляются повторные случаи заражения, класс переводится на карантин. Убежден, что очную форму обучения необходимо сохранять», — считает Ковалев.

В настоящее время в Ростовской области на дистант временно переведено 20 из 22 тыс. классов. Онлайн-обучение проводится в пяти вузах, ещё семь используют смешанный — очно-дистанционный — способ обучения.