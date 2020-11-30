Подгорица, , 14:17 — REGNUM Хотя вакцина против коронавируса еще не одобрена, и более десяти вакцин находятся на стадии тестирования в самых известных лабораториях мира, Черногория выплатила аванс в размере 646 000 евро, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сообщает портал CDM.

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Эпидемиолог института общественного здравоохранения Черногории доктор Сенад Бегич сказал, что вакцины, которые будут доступны в первом раунде распространения, не смогут обеспечить коллективный иммунитет, а будут защищать только работников жизненно важных служб в обществе и наиболее уязвимые категории общества.

«Поэтому упор по-прежнему будет делаться на строгое соблюдение рекомендованных мер, содержащихся в слогане:» дистанция, руки, маска «. Нельзя забывать, что до тех пор, пока вакцины и / или эффективные лекарства не станут доступными для всех, нельзя отменять меры», — отметил Бегич.