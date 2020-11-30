Пермь, , 14:16 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении мужчины, совершившего вооруженное нападение на алкогольный магазин, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, в конце декабря 2019 года пьяный мужчина решил пойти в гости к друзьям. С собой он взял сигнальный пистолет. По дороге пермяк зашел в алкогольный магазин, но на кассе осознал, что имеющихся денег не хватит для оплаты товара. Мужчина попросил дать продукцию в долг, но получил отказ.

Разозлившийся посетитель достал из кармана охолощенный пистолет и выстрелил в сторону, сказав, что это был предупредительный выстрел. Сотрудники магазина, испугавшись, стали упаковывать продукты и просить убрать оружие. Администратор попытался прервать противоправные действия и успокоить покупателя, но получил удар по лицу. Мужчина забрал пакет с продуктами и алкоголем и покинул место происшествия.

Перепуганные продавцы вызвали полицию. Личность злоумышленника вскоре была установлена. Мужчину задержали. Суд назначил ему три года лишения свободы и штраф в 20 тысяч рублей Отбывать срок пермяк будет в исправительной колонии общего режима.